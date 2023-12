AFRIQUE Rwanda : un plan de 100 millions d’EUR pour aider les agriculteurs à s’adapter aux changements climatiques

Alwihda Info | Par APO - 4 Décembre 2023



L’agriculture est un secteur clé de l’économie rwandaise, qui contribue à plus de 60 % de l’emploi.

Les nouvelles ressources mises à disposition aideront les agriculteurs et les agro-entreprises à se préparer à des conditions météorologiques extrêmes et à l’intensification des sécheresses et des précipitations ; pour la BEI (https://www.EIB.org), ce concours est le plus important jamais accordé à l’appui des investissements des entreprises au Rwanda ; l’initiative contribuera à améliorer l’accès au financement climatique pour les entreprises appartenant à des femmes ; le nouveau partenariat annoncé à la COP 28 s’impose comme un modèle pour l’action climatique en faveur des petits exploitants vulnérables.



Au Rwanda, les agriculteurs et les entreprises agricoles vont pouvoir mieux résister aux impacts économiques, sociaux et entrepreneuriaux des changements climatiques grâce à une nouvelle initiative de financement climatique d’un montant de 100 millions d’EUR. Ce programme apportera dans le pays une aide substantielle aux petits exploitants, aux entreprises et aux structures qui dépendent d’une agriculture vulnérable aux aléas climatiques.



À la COP 28 à Dubaï, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la banque rwandaise Bank of Kigali ont confirmé ce jour qu’elles mettaient au point une nouvelle initiative de financement ciblée sur l’agriculture durable. Il s’agit là du premier programme de financement à l’appui des entreprises consacré à la résilience climatique au Rwanda, et du concours le plus important jamais apporté par la BEI pour des investissements du secteur privé dans ce pays. Grâce à cette initiative, 100 millions d’EUR de nouveaux investissements climatiques pourront être débloqués du côté des petits exploitants agricoles et de l’agro-industrie, et les entreprises appartenant à des femmes pourront accéder plus facilement au financement.



« C’est avec une grande satisfaction que nous assistons à la venue d’autres partenariats pour le financement climatique, au-delà d’Ireme Invest. Tous ont eu pour objectif la concrétisation de notre ambitieux plan d’action pour le climat visant à réduire les émissions de carbone de 38 % d’ici 2030. Pour y parvenir, 11 milliards d’USD seront nécessaires, et nous encourageons tout le monde à participer à cette initiative. Bank of Kigali a ouvert la voie pour les banques commerciales au Rwanda en institutionnalisant le financement vert », a déclaré Teddy Mugabo, PDG de Rwanda Green Fund.



Au titre de cette nouvelle initiative, qui devrait être lancée en début d’année prochaine, les agriculteurs, les entreprises de l’agro-industrie et les coopératives agricoles pourront accéder à 100 millions d’EUR de nouveaux financements, mobilisés dans le cadre d’un partenariat entre la BEI et Bank of Kigali. L’initiative vise à lever les contraintes de crédit qui freinent depuis longtemps les investissements de l’agriculture privée, en facilitant l’accès à des prêts spécifiques à long terme. Elle sera mise en œuvre en étroite collaboration avec l’Union européenne, qui soutient les programmes agricoles au Rwanda, y compris le développement de la chaîne de valeur, notamment dans l’horticulture et l’aquaculture.



« Les changements climatiques ont des répercussions non seulement sur la production agricole, mais également sur la stabilité économique globale de l’agro-industrie au Rwanda. L’accès au financement est essentiel pour renforcer la résilience et assurer la pérennité des moyens de subsistance affectés par l’urgence climatique. Ces derniers mois, des experts de Bank of Kigali et de la BEI ont mis au point ce programme global de financement à l’appui du secteur privé qui accélérera l’adaptation aux changements climatiques, favorisera le développement durable et améliorera les perspectives économiques pour les femmes », a expliqué Diane Karusisi, PDG de Bank of Kigali.



« L’amélioration de l’accès au financement pour les petits exploitants et l’agro-industrie au Rwanda est cruciale pour la résilience climatique. Elle permet à des millions de familles d’agriculteurs de passer à des pratiques agricoles durables qui atténuent l’impact du dérèglement climatique. La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir collaborer avec Bank of Kigali et l’Union européenne pour mettre en place cette initiative inédite de 100 millions d’EUR, dans le cadre du partenariat Global Gateway », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.



« Ce nouveau partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Bank of Kigali, soutenu par l’Union européenne, montre comment des partenaires financiers engagés peuvent contribuer à l’action face à l’urgence climatique et soutenir des communautés vulnérables menacées par les changements climatiques », a précisé Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.



Aider l’agriculture rwandaise à s’adapter aux changements climatiques



Le Rwanda a enregistré une hausse de température de 1,4° C depuis 1970, soit plus que la moyenne mondiale. La plupart des régions du pays devraient connaître une intensification des précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain de plus grande ampleur et plus fréquents.



Le nouveau programme de financement pour l’action en faveur du climat soutiendra des investissements visant à accroître la productivité agricole, permettant aux petits exploitants d’acquérir des technologies et techniques agricoles modernes, d’augmenter les rendements des cultures et de s’adapter aux effets des changements climatiques.



Ces nouveaux investissements aideront également les petits exploitants à faire face aux perturbations climatiques et météorologiques extrêmes et favoriseront un approvisionnement alimentaire plus stable et plus sûr.



L’amélioration de l’accès au financement aidera en outre les petits exploitants et l’agro-industrie à diversifier les sources de revenus, à renforcer la résilience face aux chocs provoqués par les aléas climatiques et à créer des moyens de subsistance plus durables.



L’agriculture est un secteur clé de l’économie rwandaise, qui contribue à plus de 60 % de l’emploi. Toutefois, l’accès au financement dans ce secteur est restreint en raison, entre autres, d’un manque de garanties et d’antécédents de crédit ainsi que d’un accès limité aux marchés des capitaux.



De meilleures perspectives économiques pour les femmes



L’écart entre les hommes et les femmes dans l’accès aux prêts pour l’agriculture reste important au Rwanda : 74,5 % des hommes y ont accès, contre seulement 25,5 % des femmes. Les entreprises agroalimentaires détenues ou dirigées par des femmes sont les plus pénalisées. Or au Rwanda, environ 71 % des femmes occupant un emploi travaillent dans l’agriculture.



La nouvelle initiative comprendra des financements spécifiquement destinés aux entreprises détenues et gérées par des femmes, ainsi qu’à celles employant des femmes ou s’adressant à celles-ci. Elle viendra à l’appui d’investissements visant à accroître la productivité agricole, à améliorer l’accès au financement dans l’ensemble du secteur agricole et à renforcer l’autonomisation économique des femmes.



Au moins 30 % du montant total mis à disposition sera destiné à des cheffes d’entreprise ou à des entreprises employant en majorité des femmes.





