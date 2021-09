Rwanda : un programme universitaire pour la prochaine génération de dirigeants africains

Dans le cadre du programme de bourses de la Fondation Mastercard, l’accent est mis sur les femmes évoluant dans les STEM, les jeunes handicapés et les jeunes réfugiés et déplacés. Lancé en 2012, ce programme s'engage à développer la prochaine génération africaine de leaders transformateurs, en offrant aux étudiants économiquement défavorisés, une formation professionnelle, un développement du leadership, des conseils, un mentorat, des stages et des emplois. Le programme de bourses a déjà octroyé près de 40 000 bourses à ce jour.



Fondée en 2013, l'université du Rwanda est l'établissement d'enseignement supérieur le plus grand et le plus complet du Rwanda, avec pour mission de former des leaders transformateurs et très entreprenants qui contribuent à la construction d'un monde plus juste et durable. « Nous sommes ravis que l'université du Rwanda soit devenue partenaire du programme de bourses de la Fondation Mastercard », a déclaré Reeta Roy, présidente et directrice générale de la Fondation Mastercard. « La mission et les programmes de l'université sont inextricablement liés aux objectifs nationaux du pays. C'est pourquoi ce partenariat est particulièrement capital, car il préparera les jeunes à des carrières dans plusieurs disciplines et à la résolution de problèmes réels », a-t-elle ajouté.



Le nouveau partenariat renforcera la capacité de l'université du Rwanda à offrir un apprentissage inclusif et mixte et contribuera à un écosystème de connaissances solide qui soutient de nouvelles voies significatives pour travailler pour les jeunes. Il est aligné sur la stratégie Young Africa Works de la Fondation Mastercard pour permettre à 30 millions de jeunes Africains, en particulier les jeunes femmes africaines, d'accéder à un travail digne et épanouissant d'ici 2030. « L'université du Rwanda croit fermement en la vision de la Fondation Mastercard », a déclaré le vice-chancelier de l'université du Rwanda, le Pr Alexandre Lyambabaje. « C'est pourquoi nous avons pris la décision de nous associer à la Fondation pour intensifier nos efforts dans la formation de leaders transformateurs et de diplômés très entreprenants afin de les préparer à apporter des changements significatifs sur le continent africain.



Ce programme s'aligne sur la stratégie de transformation nationale du Rwanda et son impact résonnera à l'université du Rwanda, parmi nos parties prenantes et à travers la communauté plus large de l'Afrique de l'Est. » Luniversité du Rwanda rejoint un réseau mondial de 29 partenaires du programme de bourses de la Fondation Mastercard engagés à garantir que tous les jeunes, quel que soit leur point de départ dans la vie, aient une chance égale d'obtenir une éducation de qualité et de poursuivre leurs aspirations.