AFRIQUE SFI et White & Case co-organisent un séminaire sur la transition énergétique en Afrique

Alwihda Info | Par APO - 2 Février 2024



Le séminaire comprenait deux tables rondes et trois ateliers visant à doter les participants des connaissances nécessaires pour traiter les questions relatives à la transition énergétique en Afrique.

Au moment où l'Afrique continue de se positionner pour récolter tous les bénéfices du mouvement de transition énergétique, la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank), la Société Financière Internationale (SFI) et le cabinet juridique White & Case se sont associés pour organiser un séminaire d'une journée sur le thème « Transition énergétique et infrastructures en Afrique ».



Le séminaire a attiré environ 150 participants issus des principales institutions financières, des promoteurs et développeurs de projets et des sociétés de conseil de toute l'Afrique. Afreximbank a joué un rôle de premier plan dans le positionnement de l'Afrique sur la voie d'une transition énergétique juste qui permet au continent de s'engager à définir son mix énergétique optimal, en équilibrant les énergies renouvelables, la transition et les combustibles fossiles, afin de répondre à ses besoins énergétiques de manière durable.



Dans son allocution du d'ouverture, Haytham ElMaayergi, vice-président exécutif, d’Afreximbank en charge de la Global Trade Bank, a déclaré : « L'Afrique a l'avantage unique de pouvoir tirer des enseignements du passé et de poursuivre une croissance durable dès le départ. La transition énergétique juste est une occasion unique pour le continent de dépasser les technologies et pratiques obsolètes, de construire une infrastructure résiliente et d'adopter des solutions innovantes favorables à son développement économique tout en atténuant le changement climatique ».



« L'Afrique connaît une évolution significative vers la construction d'une économie verte alimentée par les énergies renouvelables et des pratiques plus durables », a déclaré Walid Labadi, conseiller général adjoint de la SFI pour l'Afrique.



La SFI aide les entreprises des marchés émergents à accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour la transition climatique en renforçant leurs capacités, en établissant des normes mondiales, en créant une réserve de projets susceptibles de bénéficier d’investissements, en partageant les risques d'investissement et en créant des mécanismes d'investissement.



Une table ronde sur la transition énergétique juste a permis d’examiner l'approche globale de la transition énergétique, l'approche non traditionnelle des institutions financières de développement (IFD) pour soutenir des solutions innovantes, la manière dont les IFD peuvent collaborer davantage pour soutenir le développement des réserves de gaz pour alimenter le continent, et le financement des petites entreprises et des entreprises évolutives, entre autres.



Le deuxième panel, consacré aux infrastructures, a mis l’accent sur les infrastructures transfrontalières en tant que facteurs essentiels pour débloquer le commerce intra-africain et a permis d’examiner la mise en œuvre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine en termes d'accélération du développement des infrastructures pertinentes.



L'un des ateliers a traité du rôle du gaz dans la transition énergétique en Afrique, tandis que les autres ont abordé le secteur de l'électricité et le rôle des technologies de rupture dans le développement des infrastructures.



White & Case est un cabinet d'avocats international qui possède des bureaux de longue date sur les marchés. La société bénéficie d’une expérience sur le terrain et d'une intégration transfrontalière.





