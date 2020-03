SIMFY Africa, Ayoba® et MusicTime® rejoignent la communaute internationale sur la sensibilisation du COVID-19

SIMFY Africa (www.SIMFYAfrica.com) via ses applications mobiles “ayoba®” et “Musictime®” se joignent à l’effort communautaire pour sensibiliser et informer ses utilisateurs autour du COVID-19.

Ayoba® une application de messagerie instantanée avec des “chaînes” (rubriques traitant de divers sujets d’actualité et de divertissement) a maintenant 3 chaînes d’information dédiées au COVID-19. Ces informations fiables, proviennent principalement de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et visent à informer les utilisateurs de ayoba® sur la pandémie ; à leur donner des astuces et conseils conformes à la réglementation mondiale et locale. Le contenu est affiché tous les jours en français et en anglais sur les 3 “chaînes”, y compris sur une chaîne dédiée pour l’Afrique du Sud.

Lancé en mai 2019, ayoba® compte maintenant plus de 2 500 000 utilisateurs actifs et s’apprête à devenir la première super-application Africaine. Avec l’intégration dans un future proche de services tels que le Mobile Money, la musique et l’intégration d’autres applications dans ayoba® ( « app-in-app »), elle entend bien devenir un leader proéminant dans le paysage digital en Afrique et au-delà.

Ayoba® collabore avec MTN dans 14 pays et offre aux abonnés de la société de téléphonie de la data (données mobiles pour l’internet) pour accéder gratuitement au service de messagerie instantanée et l’accès aux canaux d’information.

Annoncée le vendredi 20 mars, la filiale sud-africaine de MTN a lancé la « Data Lifeline» offrant tous les jours jour à chaque utilisateur MTN 20Mo de crédit internet permettant de surfer gratuitement sur l’application.

« MTN croit fermement que chacun mérite de profiter d’une vie moderne connectée et cela commence par la connectivité. Les 20Mo de l’opération « Data Lifeline » permettront aux utilisateurs de MTN en Afrique du Sud de communiquer avec leur famille et amis tous les jours, même lorsqu’ils n’ont plus de crédit de communication. C’est l’équivalent de 600 Mo de crédit internet par mois, chaque mois », explique Godfrey Motsa, PDG de MTN SA.

MusicTime® l’application de musique en ligne (« streaming ») de SIMFY Africa a créé une série de listes d’écoute (« playlists ») uniques sous la bannière «QuaranTime». Les utilisateurs de l’application ont maintenant accès à 14 listes d’écoute leur offrant le meilleur de la musique adaptés à période d’isolement déclaré dans de nombreux pays du continent africain. Les listes d’écoute comprennent des thèmes tel que « travail@maison », « gym@maison ». Musictime® est disponible en Afrique du Sud, au Nigéria, au Ghana, en Zambie et au Cameroun. MusicTime® offre aussi une période d’essai de 60 minutes pour permettre aux utilisateurs d’explorer la plateforme sans coûts de données.

Olivier Prentout, Directeur Marketing de SIMFY Africa, a déclaré « Nous avons estimé qu’il était très important d’informer nos utilisateurs sur la pandémie et de fournir des informations fiables, car malheureusement il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent un peu partout. Nous veillons à ce que chaque élément du contenu soit vérifié et aligné avec l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi que d’autres organisations réputées. Nous savons également que c’est une période difficile pour tous et que le fait de fournir des listes d’écoute sur notre application MusicTime® aidera sûrement nos utilisateurs à faire face à l’isolement tant bien nécessaire pour éradiquer la pandémie ».

