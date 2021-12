Sahel/Bassin du Lac Tchad : l’OCI et le Niger signent l’accord de siège

Le gouvernement de la République du Niger et le secrétariat général de l’OCI, représentés respectivement par Hassoumi Massaoudou, ministre d’Etat en charge des Affaires étrangères du Niger, et l’ambassadeur Boubakar Adamou, représentant du secrétaire général de l’OCI, ont signé le 28 décembre 2021, à Niamey, un accord de siège portant établissement de la Mission régionale de l’OCI au Niger, pour ses Etats membres au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad.



Cette signature constitue une étape supplémentaire dans le renforcement des relations bilatérales déjà excellentes entre le Niger et l’OCI, et marque un tournant important dans la mise en œuvre de la vision et des ambitions de l’OCI pour ses Etats membres au Sahel et au Bassin du Lac Tchad.



Dotée de plusieurs mandats relatifs à la représentation, au suivi des relations bilatérales et à la mise en œuvre d’actions politiques, humanitaires et de développement entre autres, la Mission régionale sera le relais et le bras opérationnel de l’OCI, dans la conduite d’importantes activités de soutien aux efforts de développement de ses Etats membres du Sahel et du Bassin du Lac Tchad.



En marge de la signature de l’accord de siège, la délégation du secrétariat général de l’OCI tiendra d’importantes rencontres avec les hautes autorités du Niger et les chefs de missions diplomatiques des Etats membres de l’OCI du Sahel et du Bassin du Lac Tchad à Niamey.