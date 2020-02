Sahel : la France annonce 600 soldats supplémentaires

Le ministère français des armées a annoncé dimanche que le président Emmanuel Macron a pris la décision d'augmenter les effectifs déployés dans la bande sahélo-sahalienne pour les porter à environ 5100 militaires, soit une augmentation de 600 soldats.



Cette décision s'inscrit dans les orientations du sommet de Pau et de la construction de la Coalition pour le Sahel, selon le ministère des armées.



L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat.



Le Tchad devrait bientôt déployer un bataillon supplémentaire au sein de la force conjointe du G5 Sahel dans la région des trois frontières.



Les Européens se mobilisent également, à l'image des tchèques, dont le gouvernement vient d'annoncer l'intention de déployer 60 militaires au sein de la Task Force Takuba, qui rassemblera différentes unités de Forces spéciales européennes.



De nouvelles annonces devraient intervenir prochainement, en fonction des calendriers politiques et parlementaires des pays souhaitant nous rejoindre, selon la ministre française des armées Florence parly.