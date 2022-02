Sahel : la crise libyenne, "facteur déclencheur de la déstabilisation généralisée" (PCMT)

"Le combat contre le terrorisme n’est jamais gagné sans le règlement de la crise libyenne", a insisté vendredi le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby au cours du sommet UE-UA à Bruxelles.



"C’est bien la crise dans ce pays qui a été le facteur déclencheur de la déstabilisation généralisée du Sahel. Et le Sud de la Libye sert, depuis 2011, de lieu de refuge aux mercenaires et djihadistes de tous bords", a indiqué le chef de la transition tchadienne.



Selon lui, "le déferlement, en avril dernier, de ces mercenaires lourdement armés sur le Tchad avait entraîné disparition tragique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno".



​Mahamat Idriss Deby estime que la réussite de la transition tchadienne offre des perspectives d’une paix durable et un gage de stabilité non seulement pour le Tchad, mais également aux pays de la région et même au-delà.