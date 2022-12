Saleh Kebzabo : "la politique consiste d’abord et essentiellement à négocier, dialoguer, unir, apaiser et rassurer"

Saleh Kebzabo, leader du parti, a rappelé que l'UNDR a été de tous les combats jusqu'au décès du président Idriss Deby Itno.



Le combat politique, Saleh Kebzabo le prône de manière pacifique. Il rejette toute violence. "C’est une contre-valeur que de s’enfermer dans la violence. La politique consiste d’abord et essentiellement à négocier, dialoguer, unir, apaiser et rassurer. Et cela doit se faire de façon sage et avec tact, parce que les circonstances changent de tout le temps", a-t-il affirmé.



Et d'ajouter : "cet effort de recherche des solutions aux problèmes qui existent fait croire à certains que les hommes politiques manquent de constance. En réalité, tout ne se discute pas en public et il y a des situations délicates qu’il faut savoir gérer afin d’éviter les confrontations violentes comme celle du 20 octobre 2022".



Le leader politique et actuel premier ministre Saleh Kebzabo affiche sa détermination à asseoir une justice équitable, corriger les désordres, renforcer le système éducatif ou encore asseoir une armée républicaine.