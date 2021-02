Saleh Kebzabo : "le pays attend de vraies solutions. Sinon ce sera l’explosion"

Le président du parti UNDR et député Saleh Kebzabo, a exprimé dimanche matin son soutien aux manifestations pacifiques des citoyens, au lendemain de la marche initiée par Les Transformateurs et la société civile à N'Djamena pour protester contre l'investiture à l'élection présidentielle du chef de l'État Idriss Deby.



“Je condamne fermement la répression par les les armes. Le pays attend de vraies solutions. Sinon ce sera l’explosion. Soyons prêts”, a déclaré Saleh Kebzabo dans un message posté sur ses comptes Twitter et Facebook.



La Police nationale a annoncé hier soir l'arrestation de plusieurs personnes pour troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique des agents et destruction des biens publics. Selon le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, des policiers ont été blessés dans les "manifestations sporadiques" de N'Djamena.



Il a ajouté qu'un groupe de manifestants ayant à leur tête le président des Transformateurs a violé les locaux de l'ambassade des États-Unis au Tchad et a violenté les policiers postés devant celle-ci.



Dans un message posté sur Twitter dimanche matin, Succes Massa a exigé "la libération de tous les marcheurs arrêtés parce qu'ils exerçaient un droit constitutionnel, un droit humain".



Investit par son parti MPS pour briguer un 6ème mandat, le président Idriss Deby a reconnu hier soir ne pas avoir réussi à mettre en oeuvre totalement son programme quinquennal, évoquant des imprévus liés notamment au terrorisme et à la pandémie. D'après le président, les attentes du peuple sont de plus en plus nombreuses et légitimes. Idriss Deby a imploré Dieu de l'aider à être à la hauteur de la confiance placée en lui à la tête du pays.