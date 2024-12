Salon International des Ressources Extractives et Énergétiques (SIREXE) : Un Succès Retentissant

Cette première édition, qui s'est tenue au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouët, a attiré près de 2 200 professionnels, 320 exposants et 25 000 visiteurs. Les échanges fructueux entre acteurs publics et privés ont abouti à la signature de contrats d'investissement d'un montant record de près de 4 000 milliards de FCFA, témoignant ainsi du dynamisme du secteur extractif ivoirien.







Le SIREXE a permis de mettre en lumière le potentiel minier et énergétique de la Côte d'Ivoire, tout en soulignant l'importance d'une exploitation durable de ces ressources. Les discussions ont porté notamment sur les enjeux de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et la promotion du contenu local.





Une coopération entre le gouvernement ivoirien et l'Association des Sociétés d'Électricité d'Afrique a été mise en place pour renforcer la formation et les capacités humaines dans le secteur de l'électricité en Afrique.





Cet événement a été un véritable tremplin pour le développement des ressources extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et écologiques.