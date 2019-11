Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) 2019 : Sous le signe de l’innovation technologique pour une agriculture intelligente.

La 5e édition de Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara) s’est ouverte le 22 novembre 2019, sous le signe de l’innovation technologique au service d’une agriculture intelligente.



A cette occasion le vice-Président de République de Côte d’’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a souhaité que ce rendez-vous de haute importance soit un cadre de réflexion essentiel, pour adresser les défis de la prise en compte des innovations technologiques dans les évolutions agricoles.



Saluant la «pertinence» du thème de cette édition 2019, qui «vient à point nommé», le vice-Président ivoirien a relevé qu’il « faille repenser l’agriculture », insistant qu’il « faut la réinventer » et «réduire les impacts négatifs sur l'environnement ».



La France, pays à l'honneur du Sara 2019 a été représentée à l'ouverture par son ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, qui a été fait à cette occasion Commandeur dans l’Ordre du mérite agricole ivoirien.

Ainsi, du 22 novembre au 01 décembre 2019, soit pendant dix jours, les richesses agricoles, animales et forestières de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays qui participent à l’événement seront visitées. Et ce autour du thème, « Agriculture intelligente et innovations techniques: quelles perspectives pour l'agriculture africaine? ».



Il convient de signaler la présence à l’ouverture de 19 ministres africains venus de 17 pays.