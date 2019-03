AFRIQUE Salon international de la ventilation, chauffage et climatisation : plusieurs exposants attendus

Alwihda Info | Par Cylia Lateb - 4 Mars 2019 modifié le 4 Mars 2019 - 10:26







Cet événement est consacré aux professionnels des technologies et des solutions de l’aération, du chauffage et de l’air conditionné. Une occasion pour ces spécialistes d’échanger leurs expériences et leurs savoirs faire dans ce domaine en plein essor en Algérie.



L’objectif du SIVECC est de répondre à une importante demande de la clientèle dans ce secteur et de communiquer autour des nouvelles technologies en la matière. Il est aussi question de promouvoir les nouvelles tendances internationales dans ce marché en pleine croissance. Ainsi, ce Salon permettra aux Institutions Publiques, aux Acteurs privés, aux Professionnels du domaine, aux industriels et autres de découvrir les dernières innovations du secteur.



Différents secteurs représentés durant le SIVECC



Les filières représentées lors de ce salon sont : les énergies, les équipements d’installation et exploitation en génie climatique et en génie électrique.



En outre, le Salon sera aussi dédié à l’exposition de pompes, de robinetteries, de procédés traitement de l’eau et systèmes de froid et climatisation.



Les services aux entreprises dans le secteur de la Climatisation et Chauffage seront également largement diffusés lors de cet événement.



De surcroit, de nombreux experts de cette branche seront au rendez vous pour intervenir lors des conférences organisées durant le Salon. Ils sensibiliseront sur l’importance de s’aligner sur les normes internationales des systèmes de chauffage et climatisation et proposeront des conseils pratiques en destination des industries et particuliers.



Pour cette première édition, le SIVECC accueillera une quarantaine d’exposants dont une vingtaine de Sociétés étrangères. Environ 4000 visiteurs y sont attendus, selon Cylia Lateb, chargée des Relations Publiques MSPUB. Le premier Salon International de la Ventilation Chauffage et Climatisation ( SIVECC .sivecc.dz ) se déroulera du 4 au 7 mars 2019 au Centre International de Conférences (CIC) Abdelatif Rehal d’Alger. Le SIVECC sera organisé par l’Agence de communication Média, Services et Publicité (MSPUB).Cet événement est consacré aux professionnels des technologies et des solutions de l’aération, du chauffage et de l’air conditionné. Une occasion pour ces spécialistes d’échanger leurs expériences et leurs savoirs faire dans ce domaine en plein essor en Algérie.L’objectif du SIVECC est de répondre à une importante demande de la clientèle dans ce secteur et de communiquer autour des nouvelles technologies en la matière. Il est aussi question de promouvoir les nouvelles tendances internationales dans ce marché en pleine croissance. Ainsi, ce Salon permettra aux Institutions Publiques, aux Acteurs privés, aux Professionnels du domaine, aux industriels et autres de découvrir les dernières innovations du secteur.Les filières représentées lors de ce salon sont : les énergies, les équipements d’installation et exploitation en génie climatique et en génie électrique.En outre, le Salon sera aussi dédié à l’exposition de pompes, de robinetteries, de procédés traitement de l’eau et systèmes de froid et climatisation.Les services aux entreprises dans le secteur de la Climatisation et Chauffage seront également largement diffusés lors de cet événement.De surcroit, de nombreux experts de cette branche seront au rendez vous pour intervenir lors des conférences organisées durant le Salon. Ils sensibiliseront sur l’importance de s’aligner sur les normes internationales des systèmes de chauffage et climatisation et proposeront des conseils pratiques en destination des industries et particuliers.Pour cette première édition, le SIVECC accueillera une quarantaine d’exposants dont une vingtaine de Sociétés étrangères. Environ 4000 visiteurs y sont attendus, selon Cylia Lateb, chargée des Relations Publiques MSPUB.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : le gouvernement sécurise la vignette automobile Libye : 7 morts dans une attaque contre des rebelles tchadiens ralliés de l'UFDD Libye : des rebelles tchadiens s'apprêtant à rallier tombent dans une embuscade