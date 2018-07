AFRIQUE Samaila Zubairu nommé 3e président-directeur général de l'Africa Finance Corporation

Alwihda Info | Par AMA - 3 Juillet 2018 modifié le 3 Juillet 2018 - 18:51



LAGOS, Nigéria, le 3 juillet 2018,-/African Media Agency (AMA)/- L'Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), l'institution financière de développement des infrastructures leader en Afrique, a annoncé la nomination de Samaila D. Zubairu en qualité de 3e président-directeur général du groupe. Il succède à Andrew Alli dont le mandat prend fin et qui occupait ce poste avec succès depuis 2008.



Samaila Zubairu est un membre reconnu de l'Institut des experts-comptables du Nigeria (ICAN) et un spécialiste accompli de la finance de développement des infrastructures, avec 29 ans d'expérience professionnelle. Il est président-directeur général d'Africapital Management Limited, poste auquel il a fondé une joint venture avec les directeurs de l'investissement des infrastructures d'Afrique (AIIM) d'Old Mutual afin de développer le Fonds 1 d'investissement des infrastructures du Nigeria (NIIF1) pour du capital privé d'infrastructures en Afrique de l'Ouest. Il a également coordonné récemment l'acquisition d'Eko Electricity Distribution Plc pour un montant de 300 millions de dollars US.



Il a été le premier directeur financier de Dangote Cement Plc, période durant laquelle il a lancé le plus grand mécanisme syndiqué de financement de projet pour une entrerpise locale afin de concrétiser le projet Obajana Cement et il a géré le dégroupage du bassin hydrographique de Dangote Industries Limited à des filiales cotées à la Bourse nigériane. Il a mené à bien des transactions financières de plus de 3 milliards de dollars US parmi lesquelles : des services de financement de projet greenfield, des acquisitions, des initiatives de transformation institutionnelle, des transactions de privatisation et des transactions sur les marchés de capitaux.



Samaila a été détenteur d'une bourse Eisenhower et siège au comité du réseau mondial des bourses Eisenhower ainsi qu'au comité consultatif du Président. Il est également membre consultatif du conseil de KSE Africa, fournisseur leader des opérations et de la gestion de centrales électriques dédiées du secteur minier au Botswana et au Nigeria. Il est président de MDSA Nigeria Limited, une entreprise FinTech qui propose des microprêts en Afrique subsaharienne. Samaila est directeur indépendant et président du comité d'audit réglementaire et membre des comités de gouvernance, d'implantation, des affaires générales et des finances d'Aiico Insurance Plc. Il est également directeur indépendant et président du comité des finances de New Nigeria Commodity Marketing Company.



La nomination de M. Zubairu clôt un processus de recherche de six mois au cours duquel plus de 100 personnes ont posé leur candidature pour ce poste. M. Zubairu prendra officiellement ses fonctions sous peu.



Le Dr. Okwu J. Nnanna, président du conseil d'administration de l'AFC, a déclaré : « Au nom du groupe, je suis ravi d'accueillir Samaila Zubairu au sein de l'AFC. » En la personne de Samaila, nous avons identifié des qualités exceptionnelles en matière de création et de réalisation de marchés, et de levée de fonds, qui continueront de faciliter la capacité de l'AFC à offrir un changement transformateur par l'intermédiaire de l'investissement dans les infrastructures alors que l'organisation entre dans une nouvelle ère.



« Son palmarès en matière d'excellence opérationnelle bénéficiera grandement à l'AFC et à toutes ses parties prenantes alors que nous nous appuyons sur une décennie qui a vu l'AFC devenir leader du marché dans le secteur des infrastructures d'Afrique, ce qui impacte de manière positive des millions de vies au quotidien. Je souhaiterais remercier Andrew Alli, qui, au cours de la dernière décennie a transformé l'AFC d'une start-up à l'institution reconnue mondialement qu'elle est aujourd'hui. Son départ est réellement une perte pour nous et je suis certain de parler au nom de toutes les parties prenantes en adressant à Andrew nos meilleurs vœux de réussite dans ses missions futures.



M. Samaila Zubairu, nouveau président-directeur général de l'AFC a ainsi commenté l'annonce : « L'Africa Finance Corporation est l'une des organisations les plus dynamiques du continent. Au cours des dix dernières années, nous avons vu l'organisation faire progresser son bilan d'un remarquable 400 %, réaliser des retours compétitifs, tout en transformant les économies africaines à l'aide de financements et de développements d'infrastructures innovants. Je suis donc extrêmement honoré de cette nomination à prendre la tête d'une organisation si prestigieuse. »



« En tant que nouveau président-directeur général, je suis conscient de la position qu'occupe l'AFC sur le marché, la mieux placée pour surmonter les défis liés à l'infrastructure multi sectorielle en Afrique et je suis certain que cette réussite est due en grande partie à son président-directeur général sortant, M. Andrew Alli, et à son équipe de professionnels hors du commun. Je suis donc très heureux de me joindre à l'équipe de l'AFC, extrêmement reconnue pour ses compétences, et que nous puissions ensemble consolider la position de l'AFC en qualité de partenaire de projet hautement performant, capable de fournir des projets de développement durables sur l'ensemble du continent.



M. Andrew Alli, président-directeur général sortant de l'AFC a également commenté cette annonce : « Être à la tête de l'AFC fut le plus grand privilège de ma carrière. Toutefois, ayant terminé mon mandat, je pars avec l'assurance que le groupe gagne, avec Samaila Zubairu, un membre indépendant et déterminé et un poids-lourd de l'industrie parfaitement apte à diriger l'AFC pour le second chapitre de sa croissance. Je lui souhaite, ainsi qu'à l'ensemble de l'AFC, tous mes vœux de réussite pour l'avenir.



« En prenant congé, je suis fier de pouvoir contempler tout ce que nous avons réussi à réaliser sur l'ensemble du continent, et qui n'aurait pas été possible sans les exceptionnels collègues avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler, sans les actionnaires qui m'ont donné l'opportunité de cette fonction et sans le conseil d'administration qui m'a soutenu et guidé. Je leur serai éternellement reconnaissant. »



Distribué par African Media Agency (AMA) pour Africa Finance Corporation (AFC).





Dans la même rubrique : < > 31e sommet de l’UA : le Togo prend la tête du Conseil de Paix et de Sécurité "Pas de processus parallèle sur la question du Sahara marocain", Nasser Bourita Libye : 63 disparus dans un nouveau naufrage en Méditerranée