Santé : le lien entre le paludisme et le lymphome chez les enfants en Afrique est prouvé

Des observations à long terme réalisées par une équipe de scientifiques africains et américains dans six régions du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie ont démontré que la probabilité du développement du lymphome de Burkitt augmentait de 39% dans le contexte de l’infection trop fréquente des enfants par le paludisme, ce qui vise surtout les enfants âgés de 5 à 11 ans. Cela suggère que l'exposition chronique au paludisme augmente considérablement le risque de cette forme de cancer.



L’équipe des chercheurs est dirigée par John Zelner, professeur associé à l'Université du Michigan à Ann Arbor (États-Unis). Les résultats de leur étude sont publiés dans la revue PNAS.