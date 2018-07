Santé : le point sur la lutte contre le paludisme au Tchad

Le coordonnateur national de lutte contre le paludisme (PNLP), Dr Djiddi Ali Sougoudi, Médecin infectiologue et paludologue, rappelle ici les axes et les interventions de du Plan Stratégique National (PSN) du PNLP. Le PNLP est un grand programme très ambitieux même si les ressources sont insuffisantes pour réaliser toutes les activités prévues.



Axes stratégiques et interventions de lutte contre le paludisme au Tchad :



AXE 1 : Prévention du paludisme dont les interventions sont :



a) promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées : en 2017, plus de 7 millions de moustiquaires ont été distribuées dans 13 régions du Tchad où le paludisme est endémique. Cette campagne de masse a été financée par le Fonds Mondial. Les moustiquaires appelées de « Routine » sont aussi distribuées aux femmes enceintes qui viennent aux CPN et aux enfants lors de la vaccination dans les centres de santé ;



b) pulvérisation Intra-domiciliaire: intervention majeure et efficace contre la réduction du vecteur, l’anophèle femelle, mais jamais mise en échelle faute de finance ;



c) traitement préventif intermittent chez la femme enceinte : cette intervention s’appuie sur la Consultation Prénatale (CPN) des femmes enceintes qui reçoivent durant les 4 derniers mois de grossesse une combinaison de SP (Fansidar ou Maloxine) ;



d) chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois. En 2017, 29 districts sur 59 districts éligibles ont bénéficié de cette intervention qui a protégé plus de 1.023.000 enfants. En 2018, la CPS vient de commencer le 22 juillet dans les régions pour protéger plus 1.300.000 enfants de 3 mois à 59 mois qui recevront en traitement prévention de la SP-AQ (combinaison de Sulfadoxine-Pyrimethamine ou Fansidar + Amodiquine).



AXE 2 : Prise en charge correcte des cas du paludisme dont les interventions sont :



a) diagnostic biologique des cas présumés avant tout traitement : il ne faut traiter que le paludisme confirmé par un test positif. Pour cela tous les centres de santé disposent grâce au Fonds Mondial des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans les districts et grands hôpitaux, tout patient suspect de paludisme doit être testé par la Goutte-Épaisse et le Frottis combinés et sur une même lame.



b) traitement des cas simples et graves avec des médicaments efficaces :



- tout paludisme simple est traité avec les Combinaisons thérapeutiques à l’Artemisinine (CTA ou ACT) et par voie orale et uniquement orale ;

- le cas de paludisme grave est référé vers l’hôpital de district ou l’hôpital régional pour recevoir de l’Artésunate injectable en IV ou en IM en première intention. A défaut, il faut utiliser de l’Artemether injectable uniquement en IM.



La quinine injectable est réservée à la femme enceinte au premier trimestre de grossesse et seulement dans ce cas. Ne jamais utiliser la quinine injectable ou en comprimé que dans le cas d’indisponibilité de l’Artesunate ou de l’Artemether.



c) mise à échelle de la prise en charge du paludisme simple au niveau communautaire : cette intervention est utilisée en pilote grâce au Fonds Mondial dans le Mandoul et le Moyen-Chari mais qui mérite une extension dans les autres régions par un financement à rechercher.



AXE 3 : Renforcement/amélioration des interventions d’appui à la gestion du Programme avec pour interventions :



a) gestion du Programme ;



b) suivi/évaluation des activités : la revue à mi-parcours du PNLP a été réalisée en 2017 avec disponibilité d’un rapport final de cette revue et d’un aide-mémoire. La revue finale est attendue dans quelques mois ;



c) surveillance épidémiologique : cette surveillance est hebdomadaire et une validation des données est organisée avec les points focaux tous les 6 mois dans la capitale par le PNLP. Une stratification par région et par incidence de toute la carte du Tchad est en cours de réalisation pour avoir une vision synoptique de toutes les régions du pays.



d) recherche opérationnelle ;



e) plaidoyer, mobilisation sociale et communication pour le changement de comportement en faveur de la lutte contre le paludisme : un plan de communication est en cours d’exécution avec la confection d’aide-mémoires, de messages, des grands panneaux, des dépliants, etc. Une grande campagne de sensibilisation des trois grandes religions du Tchad et des femmes religieuses du Tchad a été réalisé en 2018.



Djidi Ali Sougoudi