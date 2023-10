Santé mentale et cancer du sein : des coiffeuses ambassadrices en santé mentale s’engagent

Si le mois d'octobre est dédié aux questions de santé mentale, il est également marqué par la prévention du cancer du sein. Ces deux thématiques revêtent une grande importance pour le bien-être des femmes. En effet, selon de nombreuses études, le diagnostic et le traitement du cancer du sein exposent les patientes à un risque de dépression cinq fois plus élevé que dans la population générale, avec une prévalence estimée entre 10 et 25%.



La participation active des coiffeuses ambassadrices en santé mentale Heal by Hair est également l'occasion de sensibiliser le public, femmes, hommes et enfants, sur les risques de dépression chez les survivantes du cancer du sein.



« Nous le savons, depuis le diagnostic et souvent jusqu'à plusieurs années suivant la rémission, la santé mentale joue un rôle fondamental dans notre bien-être. Et, les femmes touchées par une dépression avant ou après l’annonce d’un cancer du sein ont une survie diminuée par rapport aux autres. Ainsi, à travers cette action durant ce mois d’Octobre Rose, nous voulons nous montrer solidaire de chaque femme qui fait face à des troubles de santé mentale ou encore au cancer du sein ; et, comme c’est parfois le cas, au deux. À elles, nous voulons dire, vous n’êtes pas seules !» Déclare Marie-Alix de Putter, présidente fondatrice de la Bluemind Foundation.