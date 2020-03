São Tomé-et-Principe et la Guinée équatoriale ouvrent la voie à la coopération énergétique dans le golfe de Guinée

São Tomé et Príncipe et la Guinée équatoriale ont convenu de la création d’une Zone spéciale d’exploration conjointe pour explorer et développer les réserves transfrontalières de pétrole et de gaz qui se trouveraient dans les blocs bordant la zone maritime de chaque pays. La décision a été prise lors d’une réunion cette semaine à Malabo […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...