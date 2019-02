Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, Brazzaville abritera les 14 et 15 févri er 2019, la 1ère Caravane de la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable

Sous le très haut patronage de Son Excellence Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, et en présence de Monsieur Zurab POLOSHKAVILI, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, Brazzaville abritera les 14 et 15 février 2019, la 1ère Caravane de la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable. Initiée en 2016, par […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...