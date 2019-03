Secretário de Estado Adjunto Sullivan Viaja à África do Sul e Angola

O Secretário de Estado Adjunto John J. Sullivan viajará à África do Sul e Angola de 12 a 18 de Março de 2019. A sua visita terá como foco a promoção do comércio e investimento dos EUA, bem como no avanço da paz e segurança, incluindo a crise humanitária na Venezuela. Durante a viagem, o […]

