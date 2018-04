Sécurité alimentaire : le premier ministre tchadien appelle à une synergie d'action

Le premier ministre Pahimi Padake Albert a réuni le gouvernement et des partenaires pour évoquer un sujet sensible : la sécurité alimentaire au Tchad. Il affirme que le gouvernement doit mettre en place des dispositifs afin de fournir aux populations dans le besoin des vivres. Ce qui suppose que les partenaires étrangers et le gouvernement tchadien doivent mettre en place une synergie d'action.



Cette synergie doit passer par une aide financière. Ainsi, différents acteurs doivent intervenir et mobiliser leurs actions afin de produire de sorte que les populations ne soient pas dans une situation encore plus déplorable.