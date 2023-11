Sécurité ferroviaire au Mali : Le ministère des Transports rappelle les mesures de précaution essentielles

Toujours faire preuve de prudence et de vigilance lors de la traversée des voies ferrées.

Utiliser exclusivement les passages à niveau officiels pour traverser la voie ferrée.

Éviter de s'approcher des rails lorsque les trains circulent.

Maintenir une distance minimale de 25 mètres des rails en milieu urbain et de 50 mètres en zone rurale.

Depuis le début de la reprise du trafic ferroviaire, plusieurs incidents tragiques se sont produits, causant des pertes en vies humaines. Le Ministère des Transports et des Infrastructures exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.Malgré les efforts déployés pour sensibiliser le public aux risques liés au chemin de fer, il semble que certaines personnes maintiennent des habitudes à risque près des voies ferrées. Le Ministère lance un appel pressant à la vigilance et à la prudence, rappelant à tous les riverains et usagers du chemin de fer de respecter les consignes de sécurité suivantes :Le Ministère des Transports et des Infrastructures souligne l'importance du sens civique et de la responsabilité individuelle dans la préservation de la sécurité ferroviaire. Il est impératif que les riverains et les usagers adhèrent strictement aux mesures de sécurité énoncées pour éviter de futurs incidents tragiques.La sécurité des usagers du chemin de fer est une préoccupation majeure du Ministère, qui continuera de travailler à renforcer les normes de sécurité et à sensibiliser le public aux risques liés à l'utilisation du train. La coopération de tous est essentielle pour garantir un environnement ferroviaire sûr pour tous les citoyens maliens.