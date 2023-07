Sécurité intérieure : Le Tchad forme une nouvelle cohorte de policiers

Cette cérémonie de sortie a marqué la fin du cursus de formation pour ces élèves policiers qui ont passé leur dernier jour à l'école située à Koundoul, à 25 km au sud de N'Djamena.



Au cours des six derniers mois, les élèves policiers ont suivi une formation complète, complétée par un stage pratique d'un mois dans différents services de la Police. Dans son allocution, le directeur adjoint de l'École nationale de Police, Kilgué Dar, a souligné que cette formation visait à doter les forces de sécurité intérieure des compétences nécessaires pour remplir avec courage leur mission régalienne, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens. "Cette formation a couvert plusieurs matières, et je suis convaincu que ces élèves policiers seront en mesure de mettre en pratique leurs compétences sur le terrain", a-t-il déclaré.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadine Margui, a, quant à lui, rappelé aux diplômés leur engagement envers la nation. "Avec l'avènement des réseaux sociaux et la multiplication des canaux d'information, vous devez être irréprochables en permanence, car chaque scène saisie dans l'espace public peut être diffusée à grande échelle", a-t-il souligné. "Vous devez être des exemples à suivre", a-t-il martelé.



Après un défilé marquant l'entrée des nouveaux policiers dans la vie professionnelle, des attestations de fin de formation leur ont été remises, suivies d'une photo de groupe pour clôturer la cérémonie. Ce moment représente un tournant majeur dans la carrière de ces jeunes policiers, appelés désormais à mettre en pratique leurs compétences et leur dévouement au service de la nation.