Séisme au Maroc : L’ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, Cherif Mahamat Zene, présente ses « sincères condoléances »

« Suite au violent tremblement de terre survenu au #Maroc, ayant causé des centaines des morts et des blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement marocain, et souhaitons un prompte rétablissement aux blessés », a indiqué M. Zene sur son compte officiel Twitter.



« Qu’Allah accueille les âmes des morts dans Son vaste paradis, leur accorde Sa miséricorde et console les cœurs brisés des familles éplorées », a ajouté l’ancien chef de la diplomatie tchadienne.