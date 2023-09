Séisme au Maroc : Le Burkina Faso adresse sa « vive compassion »

« Un séisme a frappé plusieurs provinces du Maroc ce début de week-end. Le bilan fait état de plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés et d'importants dégâts matériels. En ces circonstances douloureuses, j'adresse ma vive compassion et celle du peuple burkinabè à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain face à cette tragédie », a écrit samedi soir, le Capitaine Ibrahim Traore, Président de la transition du Burkina Faso.



Au moins 2012 personnes sont mortes au Maroc dans le tremblement de terre de magnitude 7, survenu dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre 2023, d'après un dernier bilan du ministère de l'Intérieur. 2059 autres personnes ont été blessées, dont 1404 le sont gravement.



Un deuil national de 3 jours a été décidé, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics.