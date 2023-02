Séismes en Turquie et Syrie : le Tchad appelle à un "élan de solidarité internationale"

Le Tchad appelle à un élan de solidarité internationale pour faire face à cette catastrophe. Les condoléances les plus sincères sont adressées aux familles endeuillées et un prompt rétablissement est souhaité aux personnes blessées.



Le président Deby a exprimé sa solidarité avec les peuples de Turquie et de Syrie et a souligné l'importance d'une action internationale pour faire face à cette tragédie.



Le président de la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD), Yunus Sezer, a annoncé que le nouveau bilan actualisé des pertes des tremblements de terre qui ont frappé la province de Kahramanmaras et sa région, est de 1014 morts, rapporte Anadolu Agency.