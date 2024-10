La semaine culturelle est organisée en collaboration avec l'ambassade de Chine au Tchad et l'Association pour la Promotion des Échanges Culturels au Tchad et à l'étranger.



Alingué Claudine, présidente de l'organisation et de Culturama, s'est exprimée avec enthousiasme, invitant les participants à profiter pleinement de cet événement culturel.



Wang Xining, ambassadeur de la Chine au Tchad, a souligné dans son allocution que la Chine et le Tchad sont des amis de longue date. Il a affirmé que cette semaine culturelle renforcerait encore davantage les liens entre les deux peuples. Les activités prévues incluent des expositions sur la culture chinoise, projections de films et des danses et théâtre.



Abdoulaye Babalé, secrétaire général du Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat, a représenté le ministre lors de l'événement. Il a exprimé que cette occasion permettrait aux deux pays de faire découvrir leurs richesses culturelles respectives. Il a également mentionné que le Tchad possède de nombreux atouts culturels, notamment à travers ses sites touristiques et ses parcs.



La Semaine Culturelle Tchad-Chine est une initiative significative pour renforcer les échanges culturels et l'amitié entre les deux nations. Cet événement promet d'être une plateforme d'échanges enrichissants, célébrant la diversité et la richesse des cultures tchadienne et chinoise.