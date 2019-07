Séminaire pré-Sommet Afrique-France 2020

Comme annoncé par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017, la France s’est engagée à contribuer à l’invention de la ville durable de l’avenir en Afrique. Ce sera le thème du prochain Sommet Afrique-France qui se tiendra en juin 2020. Ce Sommet concret et inclusif réunira les autorités locales, les entreprises et les acteurs de la société civile.Dans ce cadre, un séminaire pré-sommet s’est tenu le 16 juillet à Addis Abeba sur le thème « Villes durables en Afrique de l’Est ». Le séminaire a débuté par une allocution d’ouverture de l’ambassadeur de France en Éthiopie et auprès de l’Union africaine, S.Exc. Frédéric Bontems, suivie d’une présentation de l’ambassadrice Stéphanie Rivoal, secrétaire générale du sommet Afrique-France de juin 2020 sur les villes durables.Dans la perspective du sommet, l’ambassade de France en Éthiopie et l’Union africaine ont entamé le débat sur l’urbanisation en Afrique et ont offert un lieu de discussion sur les défis des villes durables en Éthiopie. Ce séminaire a été l’occasion de discuter des secteurs prioritaires pour les entreprises et les citoyens, des moyens d’améliorer la vie dans les quartiers précaires, des éléments contribuant à l’attractivité des villes africaines, du rôle de l’innovation et de la contribution des différents partis prenants de la ville. L’objectif était de contribuer à une liste de 100 idées provisoires pour des villes durables.Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africafrance...