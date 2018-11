Sénégal : 3èmes assises africaines de l’Intelligence Economique du 13 au 14 décembre

Les deux premières éditions des Assises Africaines de l’Intelligence Economique, ont réuni, chaque année, plus de 150 participants, autour d’une vingtaine d’experts de 15 pays africains, à Casablanca au Maroc en juin 2016 et décembre 2017. Elles ont été l'objet de retours d’expériences, de présentations d’initiatives nationales en matière d’IE, de partages de recommandations, de best-practices et des confrontations de points de vue.



En 2018, le Sénégal est le pays hôte de cet événement reconnu comme le rendez-vous incontournable de la communauté de l’intelligence économique en Afrique. La 3ème édition des Assises Africaines de l’Intelligence Economique aura lieu à Dakar les 13 et 14 décembre 2018 au King Fahd Palace sur le thème de l’Intelligence Economique au cœur de la transformation digitale. En 2008, déjà, le Sénégal a été le premier pays d’Afrique subsaharienne a organiser un séminaire sur l’intelligence économique, avec le concours de la Présidence de la République sénégalaise. Cet événement avait donné naissance en 2009 à l’Ecole Panafricaine d’Intelligence Economique et Stratégique (EPIES) porté par le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar.