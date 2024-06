Sénegal : Amadou Ba revient en force, nouveau leader de l’opposition

Dans un post récent sur les réseaux sociaux, celui qui fut le dauphin de Macky Sall se positionne désormais comme le leader de l’opposition.



Depuis sa défaite à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 face à Bassirou Diomaye Faye, candidat de l’opposition, Amadou Ba avait été très discret, se contentant de quelques interventions sporadiques.



Il avait notamment rappelé que les effets concrets de l’exploitation du pétrole et du gaz ne seraient visibles qu’après quatre ou cinq ans, exhortant les dirigeants à éviter les discours illusionnistes et à rester patients.



Cette fois, Amadou Ba a fait une nouvelle déclaration pour annoncer sa "nouvelle responsabilité", tirant les leçons de la dernière présidentielle et des événements qui l’ont précédée. « La dernière élection présidentielle a démontré la capacité politique de notre peuple à maintenir les équilibres et à tracer des lignes rouges, dont les institutions de la République sont les garantes », a-t-il écrit.



Il a ajouté que, à la lumière des événements douloureux de mars 2021 et de juin 2023, ainsi que des leçons tirées de la présidentielle, « il est temps de déclarer la péremption de la violence dans la résolution des différends politiques ».



Amadou Ba estime que les violences politiques qui ont ensanglanté le Sénégal doivent appartenir au passé. « La concertation et le dialogue doivent désormais être les premiers principes et les règles pour gérer les conflits », a-t-il insisté.



Dans sa nouvelle posture, Amadou Ba aspire à ce que l’espace politique soit « un lieu apaisé, un cadre de confrontation d’idées, de définition de stratégies, de projets et de programmes dans le but de construire une société équilibrée ». Il entend défendre ces idées dans son nouveau rôle d’opposant, affirmant : « Notre nouvelle responsabilité est d’incarner une opposition démocratique et républicaine, guidée par une éthique politique soucieuse avant tout de la vie de chaque Sénégalais ».



Amadou Ba prône un Sénégal où « la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, l’eau et l’électricité, l’emploi, le logement, la sécurité, la mobilité, la culture, la communication, et l’environnement ne seront plus des luxes, mais des standards minimaux ancrés dans les droits imprescriptibles de chaque citoyen ».



Il défend un Sénégal fondé sur les valeurs démocratiques, où tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent de toutes les libertés.



« Nous défendons la démocratie, ses principes et ses valeurs, dans le respect des institutions. La démocratie est le régime des compétitions saines, mettant en scène des idées et des projets dont le seul arbitre est le peuple souverain », a-t-il martelé, insistant sur la paix, la stabilité et la sécurité comme bases du développement et du bien-être des populations.