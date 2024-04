Sénégal : Création d'une commission d'indemnisation des victimes des manifestations de 2021 à 2024

Durant cette période, de violentes manifestations liées à des faits politiques et judiciaires ont éclaté au Sénégal, entraînant plusieurs morts, des arrestations et d’importantes destructions de biens publics et privés.



La commission devra s’atteler, dans les meilleurs délais, à identifier les victimes, à évaluer les préjudices subis, ainsi qu’à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale, qui passe par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés.