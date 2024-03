Sénégal : L’opposant Ousmane Sonko libéré de prison

L’avocat de M. Sonko, Bamba Cisse, a confirmé la libération de l’homme politique ainsi que celle de son candidat à la présidence, Bassirou Diomaye Faye. Cette nouvelle a été accueillie avec joie et enthousiasme par les partisans du leader politique à travers tout le pays.



Des vidéos mises en ligne montrent des foules scandant le nom de M. Sonko dans les rues animées de la capitale sénégalaise, Dakar. L’image d’un peuple uni derrière leur leader emblématique symbolise l’espoir et la détermination du peuple sénégalais à défendre leurs droits démocratiques.



La libération d’Ousmane Sonko et des autres membres politiques fait suite à une loi d’amnistie adoptée par le Parlement dans le but de calmer les troubles politiques provoqués par la décision controversée du Président Macky Sall de reporter les élections prévues initialement en février.



Cette décision du gouvernement est intervenue alors que M. Sonko avait été disqualifié pour se présenter lui-même au scrutin désormais fixé au 24 mars. Sa disqualification faisait suite à une condamnation pour diffamation qu’il affirme avoir été motivée par des considérations politiques plutôt que juridiques.



La libération d’Ousmane Sonko est perçue comme un triomphe pour tous ceux qui ont soutenu sa cause et ont protesté contre ce qu’ils considéraient comme une ingérence politique visant à entraver sa participation aux élections présidentielles.



Cependant, cette affaire met également en lumière les tensions politiques croissantes au Sénégal et soulève des questions sur l’état actuel de la démocratie dans le pays.