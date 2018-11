AFRIQUE Sénégal : La numérisation des paiements permettrait d’injecter 104 milliards de FCFA par an au PIB

Alwihda Info | Par APO - 29 Novembre 2018 modifié le 29 Novembre 2018 - 07:43

En numérisant 50% de tous les paiements nationaux, la croissance économique du Sénégal augmenterait de plus de 104 milliards FCFA (plus de 177 millions USD) par an. Cette conclusion provient d’un nouveau rapport présenté ce jour par le Premier Ministre au Président de la République et adopté en Conseil des Ministres.



Sous le patronage de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, l’étude a été pilotée par le Ministre des Finances, celui de l’Economie Solidaire et le Ministre délégué du Premier Ministre pour le compte du gouvernement. Elle a bénéficée du partenariat étroit de la coalition onusienne Better Than Cash Alliance, ainsi que le programme MM4P du Fonds d’Investissement des Nations Unies (UNCDF). La Banque Centrale Régionale (BCEAO) ainsi que le secteur privé y ont fortement contribué.



Monsieur Mahammed Dionne, Premier Ministre du Sénégal, déclare : « Une meilleure collaboration des secteurs privé et public autour de la numérisation des paiements permettrait de mobiliser plus de ressources, d’accroître la productivité des entreprises, de renforcer l’inclusion financière et de gagner une contribution annuelle de 104 milliards de Francs CFA au PIB de notre pays. Tout cela concourt à la réalisation de la vision du Chef de l’Etat pour un Sénégal inclusif, en plus de faire partie d’enjeux communs avec les autres pays de l’UEMOA. »



Pour Sa Majesté La Reine Maxima des Pays-Bas, Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA) : « le Sénégal a fait des progrès exceptionnels dans l’inclusion financière au cours de ces dernières années. Je félicite le gouvernement du Sénégal pour son travail sur la numérisation des paiements. Ce travail contribuera à améliorer l’efficacité et la transparence des paiements, mais aussi l’inclusion financière et économique des particuliers et des petites et moyennes entreprises. Le Diagnostic Sur la Numérisation des Paiements offre des pistes de travail intéressantes, dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre. En continuant à numériser leurs paiements aux particuliers, le gouvernement et les entreprises feront des économies et contribueront au développement des populations. »



Les principaux résultats du rapport dévoilent que : La croissance économique bénéficierait de plus de 104 milliards de francs CFA additionnels par an si le Sénégal digitalisait 50% de l’ensemble de paiements nationaux.

L’administration publique a numérisé presque 100% de ses dépenses, gagnant en mobilisation des ressources, stabilité des prévisions financières et de financement du développement.

Les collectivités territoriales pourraient multiplier par 7 leur taux de recouvrement journalier des taxes en les collectant électroniquement.

L’action sociale globale de l’Etat serait renforcée par la numérisation de l’ensemble des programmes sociaux. La seule numérisation de l’Agence de Couverture Maladie Universelle impacterait 3 millions de bénéficiaires qui sont surtout des femmes et des enfants.

Les paiements marchands ont une valeur de 16 000 milliards de FCFA et presque tout se fait en espèces. Numériser 50% de ces transactions augmenterait le PIB de +44 milliards par an et les gains de productivité dépasseront +205 jours dans le secteur formel. Le Dr. Ruth Goodwin-Groen, Directeur Général de Better Than Cash Alliance, précise : « Nous félicitons le Sénégal d'avoir accéléré son passage aux paiements numériques, en donnant l'exemple à la région. Le gouvernement a numérisé 100% des dépenses aux entreprises et administrations. Il reste les programmes sociaux et la numérisation des recettes qui permettraient d’économiser jusqu’à 75% des coûts. La poursuite de la numérisation des paiements marchands pourrait également avoir un fort impact sur la croissance inclusive du pays. Better Than Cash Alliance reste mobilisée pour accompagner le gouvernement dans ces chantiers ambitieux. »



Afin de mieux saisir cette manne, le rapport recommande en particulier de : Déployer une structure institutionnelle spécialement dédiée aux paiements numériques ;

Permettre à toute personne et institution d’envoyer et de recevoir de l’argent sans être limité par des restrictions d’opérateurs ou de plateformes de paiements ;

