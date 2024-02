Sénégal : Le gouvernement suspend l'internet des données mobiles

Cette coupure totale va bien au-delà d'une simple restriction des réseaux sociaux. Elle constitue une atteinte grave à notre liberté d'information et à nos droits fondamentaux. La connectivité n'est pas un privilège, c'est notre droit inaliénable. Nous avons le droit d'accéder librement aux informations, de nous exprimer et d'interagir avec le reste du monde.



Amnesty International, une organisation non-gouvernementale internationale de défense des droits humains, n'a pas tardé à réagir face à cette mesure draconienne. Samira Daoud, Directrice Régionale de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est exprimée sur Twitter en dénonçant cette atteinte supplémentaire au droit fondamental à la liberté d'information. Elle a appelé au rétablissement immédiat de l'accès à Internet via les données mobiles.



Cette coupure totale met en évidence les dangers que peuvent représenter les mesures drastiques prises par certains gouvernements au nom de la sécurité ou de la lutte contre la désinformation en ligne. Bien que ces préoccupations soient légitimes, elles ne devraient jamais se traduire par une violation flagrante des droits fondamentaux des citoyens.



L'accès libre à Internet est essentiel dans notre société moderne où nous dépendons constamment des outils numériques pour travailler, étudier, communiquer et accéder aux informations cruciales. Couper cet accès prive non seulement les individus de leurs droits élémentaires mais entrave également le développement socio-économique du pays tout entier.