Sénégal : Le président Macky Sall réceptionne le premier patrouilleur lance-missiles du pays

Au Sénégal, le président Macky Sall a réceptionné jeudi 03 août 2023, à la Base navale Amiral Faye Gassama, le premier patrouilleur lance-missiles du Sénégal, a annoncé la présidence sénégalaise ajoutant que ceci est le fruit d’un partenariat solide entre l’État et le groupe PIRIOU (France).



Selon la présidence sénégalaise, « l’acquisition du patrouilleur baptisé "Le Walo" marque une nouvelle étape dans la montée en puissance de la Marine nationale ». Lors de la réception jeudi, le Président Macky Sall a souligné que « la capacité d’endurance du navire, qui lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le Golfe de Guinée, de Dakar à Luanda (Angola), contribuant ainsi à l’effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l’architecture du code de conduite de Yaoundé ».



Le patrouilleur lance-missiles est doté de missiles antisurface et antiaérien, d’une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et défense à vue de dernière génération.



D’après la presse sénégalaise, le patrouilleur porte le nom du Walo, un royaume historique situé entre le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie. «Le Walo, terre d’histoire glorieuse et diversité socio-culturelle, est l’image de notre armée, respectable de toutes les composantes sénégalaises, d’où le concept +armée nationale qui fait notre fierté », a souligné Macky Sall sur Twitter.