Sénégal : Rencontre entre le Président de la République et le Ministre des Affaires Étrangères de Cuba

Secteurs de Coopération

: Les échanges pourraient inclure des partenariats pour améliorer les techniques agricoles, la sécurité alimentaire et les pratiques durables. La santé : Les deux pays pourraient collaborer dans le développement de services de santé, de formation médicale, ainsi que d’échanges d’expertise dans la lutte contre les maladies.

Les discussions ont principalement porté sur le renforcement des relations d’amitié entre le Sénégal et Cuba. Les deux parties ont convenu d’explorer des opportunités de coopération bilatérale.La coopération future se concentrera sur des domaines essentiels tels que :Cette rencontre est un pas important vers le développement d'une coopération constructive et mutuellement bénéfique entre le Sénégal et Cuba. En mettant l’accent sur des secteurs clés comme l’agriculture et la santé, les deux pays visent à renforcer leurs liens et à améliorer le bien-être de leurs populations respectives.