Sénégal - Turquie : Une étape clé dans la coopération bilatérale

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie, autour de projets communs visant à promouvoir le développement économique, la sécurité et la prospérité.



Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a débuté sa visite officielle en Türkiye par un moment de recueillement au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie moderne. Cet acte symbolique rend hommage aux valeurs de progrès et de souveraineté qui unissent le Sénégal et la Turquie.



À la suite de sa visite au mausolée de Moustapha Kemal Atatürk, père fondateur de la République turque, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec les honneurs au Palais présidentiel d’Ankara, où il a rencontré le Président Recep Tayyip Erdoğan pour une réunion en tête-à-tête.



Les deux dirigeants ont signé un protocole d’accord établissant un Conseil stratégique de haut niveau, visant à doubler le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Türkiye, passant de 500 millions à 1 milliard de dollars dans les prochaines années. Cet accord marque une étape clé dans la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de la défense.



Des mémorandums d’entente ont également été signés par les ministres sénégalais et leurs homologues turcs, couvrant des domaines prioritaires comme la mécanisation agricole, l’énergie et les hydrocarbures, l’urbanisme et l’éducation, illustrant la volonté des deux pays d’élargir et d’intensifier leur partenariat.



La journée s’est conclue par des déclarations des deux chefs d’État et un dîner offert par le couple présidentiel turc en l’honneur du Président Faye et de la Première Dame, symbole de l’amitié sincère et des ambitions partagées entre le Sénégal et la Türkiye.