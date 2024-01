Sénégal : inauguration du Bus Rapid Transit (BRT)

Cette infrastructure ultra-moderne, financée à hauteur de 419 milliards de francs CFA, est un élément central du Plan Sénégal Émergent. À l'instar du TER, le BRT nous conforte dans une nouvelle ère de révolution du transport de masse, qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain.



Ce réseau, fort de 158 bus entièrement électriques et climatisés, dont 121 déjà opérationnels, ambitionne de transporter près de 300 000 passagers par jour dans un cadre non polluant, sécurisé et confortable, tout en générant environ 1000 emplois directs. Une attention particulière est portée aux femmes et aux habitants des communes impactées.



La journée a également été marquée par une visite et la réception du dépôt et du centre de maintenance situé à Gadaye. Ensuite, le Président Sall a parcouru les 18,3 km du projet en compagnie de la Première Dame du Sénégal, Mareme Faye Sall. Le Président a observé quelques arrêts pour communier avec les sénégalais, particulièrement les Dakarois, et surtout passer en revue les différentes stations notées sur le corridor.



La dernière étape de la cérémonie officielle s'est déroulée à la Place Nationale. Dans son allocution, le Président Sall a souligné que le BRT, c'est aussi l'inclusion sociale, par des tarifs soutenables et la facilitation d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. Le BRT vise également à répondre efficacement à la demande de mobilité tout en structurant l'espace urbain, réduisant la congestion et se connectant harmonieusement à d'autres modes de transport tels que le Train Express Régional (TER).