Sénégal : interception réussie par la marine sénégalaise d'une pirogue transportant un groupe de 76 migrants, dont plusieurs nationalités

Cette pirogue transportait 76 migrants, dont 55 sénégalais, 7 gambiens, 11 guinéens, 2 maliens et 1 bissau-guinéen. Parmi ces migrants, il y avait 6 femmes et 7 enfants. Cette interception a été annoncée par la Marine sénégalaise sur le réseau social X (anciennement connu sous le nom de Twitter).



Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités sénégalaises pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance de la région. Il souligne les dangers auxquels s'exposent les migrants qui empruntent ces traversées maritimes précaires et risquées.



Cette opération de sauvetage a permis de porter secours à ces 76 personnes et de les empêcher de poursuivre une traversée périlleuse.