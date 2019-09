Sénégal : la Banque africaine de développement approuve plus de 22 millions d’euros à la BNDE pour soutenir les PME et la création d’emplois en zone rurale

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (https://AfDB.org/) a approuvé, mardi 24 septembre à Abidjan, une ligne de crédit de 22,5 millions d’euros, dont 15 millions de ressources de la Banque et 7,5 millions de ressources de Africa Growing Together Fund (AGTF: Fonds de cofinancement Banque africaine de développement et Banque Populaire de Chine), pour soutenir la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) du Sénégal.

Au Sénégal, les PME représentent environ 80% du tissu des entreprises, et contribuent à hauteur de 30% à la formation du PIB et emploient près de 60% de la population active. La BNDE a démarré ses activités en fin Janvier 2014 pour faciliter l’accès au financement des PME-PMI, et apporter des réponses globales à leurs besoins financiers.

La BNDE est une institution viable, qui affichait déjà en 2018, un résultat net de 3,3 millions d’euros. La ligne de crédit (LDC) sollicitée a notamment pour objectif de financer une dizaine de petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aviculture et de l’agro-industrie. La BNDE a besoin de ressources longues pour financer les activités liées à l’agriculture, à travers la mise en place de financements destinés à la transformation et à l’industrialisation dans le cadre de la chaîne de valeur agricole.

L’appui de la BAD viendra également soutenir la BNDE dans le renforcement des capacités de ses agents de crédit du secteur agricole, la gestion des risques, la gestion de projets, les systèmes de gestion environnementale et sociale ainsi que la gestion des résultats en matière de développement.

Ce financement a pour objectif, de créer plus de 1 000 emplois directs en zones rurales, essentiellement pour des jeunes. Il participera également à promouvoir l’autonomie des femmes. Dans cette optique, la LDC contribuera à déverrouiller l’accès aux financements pour les populations les plus vulnérables, favorisant ainsi la création de richesses et d’emplois locaux, indispensables pour faire reculer la pauvreté et l’exode des populations rurales.

Ce projet, en complément de l’intervention de la BAD et des autres bailleurs dans la chaîne de valeur agricole au Sénégal, devrait contribuer à réduire les importations de denrées alimentaires et participer à l’atteinte des objectifs de développement du plan Sénégal émergent.

La BNDE est un partenaire privilégié du financement des programmes sociaux au Sénégal. Elle gère, pour le compte de l’Etat et des bailleurs de fonds, des programmes sociaux visant notamment à financer des initiatives/projets de jeunes, de femmes et des couches sociales les plus défavorisées. La BNDE met en œuvre des programmes de financement inclusif avec une enveloppe globale de 4 milliards de FCFA dans des secteurs à forte intensité de main d’œuvre.

La Banque africaine de développement et le Sénégal ont une longue histoire de coopération, remontant à 1972. Depuis cette époque, la Banque a financé 66 projets nationaux dans plusieurs secteurs avec un investissement total d'environ 532 milliards de Francs CFA. Les projets d'infrastructure représentent 39,4 pour cent de l'investissement de la Banque dans ce pays, contre 21,3 pour cent dans le secteur social et 18,7 pour cent dans les projets ruraux. Dans le secteur privé, la Banque a financé quelque quatre opérations pour un montant de 248 millions de dollars.

A propos de la BNDE :

La Banque nationale de développement économique (BNDE) a démarré ses activités en janvier 2014. Elle a pour objet le financement des PME. En cinq ans, elle a fait passer son total bilan de 30 milliards, à plus de 175 milliards CFA. En 2018, la BNDE a mis en place un réseau d’agency banking et acquis un guichet mobile pour renforcer sa proximité avec la population et en partenariat avec la Délégation de l’entreprenariat rapide. La BNDE est le partenaire privilégié de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) qui met à sa disposition le Fonds de financement pour l’entreprenariat jeunes.