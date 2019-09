Sénégal : la Banque africaine de développement approuve plus de 22 millions d’euros à la BNDE pour soutenir les PME et la création d’emplois en zone rurale

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (https://AfDB.org/) a approuvé, mardi 24 septembre à Abidjan, une ligne de crédit de 22,5 millions d’euros, dont 15 millions de ressources de la Banque et 7,5 millions de ressources de Africa Growing Together Fund (AGTF: Fonds de cofinancement Banque africaine de développement et Banque Populaire de […]

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (https://Af...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...