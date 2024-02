Sénégal : la CEDEAO demande aux autorités de fixer la date de la présidentielle

Dans un communiqué rendu public ce 16 février 2024, la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dit prendre acte de la décision prise par le Conseil constitutionnel du Sénégal, le 15 février 2024, relative au report de l'élection présidentielle au Sénégal.



Par ailleurs, « la Commission exhorte toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel, et demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection présidentielle conformément à cette décision ».



A cette occasion, la Commission lance un appel à la classe politique et aux forces vives à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue inclusif pour préserver les acquis démocratiques de ce pays phare de la CEDEAO.



Enfin, la Commission de la CEDEAO continue de suivre la situation et invite toutes les parties prenantes au respect de l’état de droit, afin de garantir la tenue d’une élection libre, inclusive et transparente.