Sénégal : le 64ème anniversaire de l’indépendance dans la sobriété

Pour célébrer le 64ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, une cérémonie sobre et solennelle a remplacé le traditionnel défilé ou la prise d’armes.



Le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a opté pour une levée des couleurs au palais de la République, pour marquer cette journée du 4 avril, profondément ancrée dans le devoir de mémoire de la lutte contre la domination coloniale.



Cette journée, placée sous le signe de la cohésion sociale, avec pour thème, « Les Forces armées au cœur de la cohésion sociale », a vu la participation d’éminentes figures civiles et militaires dont les présidents de l’Assemblée nationale, du Conseil Économique, Social et Environnemental, et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Premier ministre, Ousmane Sonko.



La revue des troupes effectuée par le président de la République, mettant en avant le détachement de l’escadron spécial de la garde présidentielle, a marqué le point d’orgue de cette célébration empreinte de sobriété, soulignant l’importance de l’indépendance et de la mémoire historique dans la consolidation de l’unité nationale.