Sénégal : le 7ème congrès RH Afrique a eu lieu à Dakar

Le plus grand rendez-vous du continent, portant sur la gestion des ressources humaines a fermé ses portes le 18 avril dernier à Dakar au Sénégal. Au cours de la séance de clôture du 7ème congrès RH Afrique, les 180 participants venus de 17 pays, ont eu à partager leurs expériences, entre les associations RH présentes.



Par ailleurs, l’on a procédé à la présentation du livre blanc du congrès. Enfin, la synthèse des travaux du congrès et le mot de clôture de la marraine de l’événement, la directrice générale du CESAG, Pr Worou Rosaline Dado épouse Houndekon, empêchée, ont été présentés par le Dr Réal Romuald Mbida, spécialiste en ingénierie des systèmes de formation et d’emploi, en GRH et en gestion des projets.



Cet événement qui a rassemblé les participants venant de tous les pays des zones UEMOA et CEMAC, plus Madagascar, Djibouti, la France, la Belgique, le Canada, avec comme présidente du RH Afrique, Mme Mire Marie Percaline, fut également un moment de retrouvailles avec les associations RH des pays représentés, les anciens collègues et étudiants du CESAG.



Le Congrès RH Afrique est un événement professionnel, multisectoriel et panafricain qui réunit chaque année dirigeants, décideurs, managers et professionnels de la fonction RH. Véritable espace d'échange, ce congrès participe à valoriser les actions innovantes des entreprises et vise à développer sur le sol africain un réflexion RH commune.



Le capital humain étant au cœur de toute organisation, c’est donc l’un des principaux facteurs sur lesquels reposent la croissance mais aussi la pérennité de l’entreprise.