Sénégal : le gouvernement dissout le parti de Ousmane Sonko

Le PASTEF, à travers ses dirigeants et instances, a été impliqué dans des appels récurrents à des mouvements insurrectionnels, qui ont eu des conséquences tragiques, notamment de nombreuses pertes en vies humaines, de blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les récentes manifestations de juin 2023, faisant suite à celles de mars 2021, ont été particulièrement préoccupantes pour les autorités.



Face à ces graves manquements aux obligations des partis politiques, le Ministère de l’Intérieur a décidé de mettre fin à l'existence du PASTEF en vertu des lois en vigueur. La dissolution du parti entraînera également la liquidation de ses biens.