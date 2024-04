Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye s'engage à moderniser les cités religieuses

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué sa première sortie officielle après son élection en rendant visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à Touba.



Cette visite a été marquée par un accueil chaleureux et solennel, et a donné l'occasion au président Faye d'aborder divers sujets, notamment la question de l'eau potable et des inondations, affirmant que ces problèmes sont une priorité pour son gouvernement dans la ville sainte.



La visite a été très appréciée par le Khalife qui a prié pour le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et pour le Sénégal dans son ensemble.



À la suite de cette visite à Touba, le président Bassirou Diomaye Faye s'est immédiatement rendu à Tivaouane pour s’entretenir avec Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des tidianes.



Accompagné d’une délégation comprenant son directeur de cabinet Mary Teuw Niane et des membres de son gouvernement, notamment le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine et le ministre des Transports Malick Ndiaye, le chef de l’État a présenté ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh.



Le président Faye a également exprimé au Khalif sa volonté de poursuivre le programme de modernisation de la ville sainte et d’accompagner les travaux de finition de la Grande Mosquée de Tivaouane.



Cette visite a été hautement appréciée par le Khalif qui a formulé des prières pour la paix, la concorde et une excellente réussite des programmes déclinés par le chef de l’Etat et son gouvernement. Comme à Touba, le président de la République a eu le privilège de recevoir des cadeaux d'une grande valeur du Khalif Serigne Babacar Sy Mansour.