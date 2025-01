Sénégal : le président annonce une plateforme pour permettre aux citoyens de candidater aux postes publics

Parmi les annonces importantes, le Président Faye a souligné la priorité de la paix en Casamance et a présenté le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) pour soutenir le retour des populations déplacées et le processus de paix. Il a également réitéré sa confiance au Premier Ministre, Ousmane Sonko qui a détaillé, lors de sa déclaration de politique générale, les grandes orientations du programme de gouvernement, adossé à l'Agenda National de Transformation – Sénégal 2050.



Le Chef de l’État a annoncé au cours de son allocution le lancement de la plateforme "Ligeeyal sa reew" au premier trimestre de 2025, permettant à chaque Sénégalais de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. Il a également mentionné l'introduction de quatre projets de loi sur la transparence et la bonne gouvernance, qui seront soumis à l'Assemblée nationale.



Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et a souligné l'importance de la lutte contre la corruption pour permettre un véritable changement.