Sénégal : le président du Conseil européen reçu à la Présidence

Ce dernier a ainsi exposé sa vision d’une collaboration approfondie entre le Sénégal, l’Europe et la communauté internationale en général. Il aspire à un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste, reflétant les réalités du monde actuel. "Un partenariat adapté aux mutations et capable de soutenir la dynamique novatrice que nous voulons insuffler à nos relations", a souligné le chef de l’État.



Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a également abordé avec le Président Michel les priorités du Sénégal, axées sur un modèle économique endogène d’industrialisation, avec le secteur primaire comme point de départ.