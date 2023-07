Sénégal : suspension temporaire de l'Internet des données mobiles

Le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie Numérique de la République du Sénégal a annoncé la suspension temporaire de l'Internet des données mobiles sur certaines plages horaires à partir du lundi 31 juillet 2023. Cette décision intervient suite à la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, notamment après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko.



Dans le but de prévenir tout risque de perturbation de la sécurité nationale et de l'unité du pays, cette mesure exceptionnelle vise à restreindre temporairement l'accès à Internet via les données mobiles. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées par les autorités pour garantir l'application de cette suspension.