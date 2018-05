Session criminelle de Brazzaville : le général Dabira écope de 5 ans d'emprisonnement ferme

Le délibéré de la cour a confirmé les réquisitions du procureur général qui, agissait pour le compte du ministère public. La peine de cinq ans d’emprisonnement ferme prononcé à l’encontre général Norbert Dabira est assortie d’une interdiction d'exercer toute activité politique et militaire.



Ainsi, il pourra plus être nommé aux fonctions publiques. Selon la cour, le général Norbert Dabira s’est rendu coupable, dans les circonstances de temps et des lieux, d’une proposition d’atteinte à l’intégrité physique du président de la République.



Il convient de signaler qu’après les plaidoiries et les réquisitions, alors que la cour lui donnait la parole pour ces derniers mots avant le verdict, le général Norbert Dabira a marqué le public par un mea-culpa à ses frères d’armes suite a-t-il dit, « au spectacle » que lui, général et le général Nianga Mbouala ont donné au cours de ce procès.



Selon Me Jean Philippe Essau, l’un des avocats du général Norbert Dabira, son client qui dispose de trois jours pour faire appel de cette décision, a refusé de se pourvoir en cassation.



Au terme de ce procès, le président de la cour a informé le public de l’ouverture, le mercredi 23 mai prochain, du procès Martin Mbemba, poursuivi, lui aussi, pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat.