Seulement un tiers des enfants dans le monde bénéficient d’une protection sociale: Organisation Internationa le du Travail (OIT), UNICEF

La protection sociale est essentielle pour aider les enfants à sortir de la pauvreté et de ses effets dévastateurs; pourtant la grande majorité des enfants n’ont aucune couverture sociale réelle, annoncent l’UNICEF et l’OIT dans un [rapport conjoint](https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_669336/lang–fr/index.htm). Il existe des preuves… Read more on https://africa-newsroom.com/press/only-one-third-of-children-covered-by-social-protec...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...